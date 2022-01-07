Либералов возмутило резкое заявление депутата Госдумы по Казахстану

Российские либералы, а также их единомышленники-змагары из Белоруссии устроили бурю возмущения в СМИ и блогосфере по поводу слов депутата Госдумы Олега Матвейчева о коммерсантах, сначала поддерживавших бунт в Казахстане, однако потом ставших жертвами погромов неконтролируемой толпы.

«Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи», – пожелал парламентарий в фейсбуке казахскому бизнесу, поддержавшему бунтовщиков.

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После разгоревшегося скандала Матвейчев удалил свое сообщение, однако многочисленные оппоненты успели его сохранить.

После того, как депутат удалил послужившее для скандала заявление, он извинился за резкость и уточнил свою позицию:

«Пост, который тут был, – резкий был, согласен. И я не кровожадный человек. Повторю то же самое другими словами.

В 17 году буржуазия свергла царя, и был праздник большой. Потом все они каялись и жалели, что они натворили. Работали таксистами в Париже наши графы.

В 91 инженеры и прочие разрушали СССР. Потом торговали сигаретами в переходах и челночили!

Мало уроков?

Сейчас бизнесмены Алма-Аты поддерживали протест, и их магазины оказались разгромлены

Несправедливо?

Не перегнёшь – не выпрямишь! Специально резко написал, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в Алма-Ате, где экстремисты творят разбой, сжигают машины, в т.ч. Скорой помощи, насилуют женщин и отрезают головы представителям правопорядка.

Надо это все отфиксировать, дать правовую оценку и всех виновных должна настигнуть неотвратимость наказания. А так – конечно, все должно быть в рамках закона.

Интересно то, что тысячи людей возмущаются мной, а не теми, кто в реальности отрезал голову милиционеру!

Прошу прощения у всех, кого мои слова задели. Я всегда резко реагирую на человеческое горе. Особенно невинных людей и понимаю, что к сожалению, это горе возникает по глупости тех, кто пилил сук, на котором сидел, кто расшатывал существующий порядок, сам того не ведая.

Это урок всем нам Ещё раз прошу прощения за резкость. Накипело!» – заключил Матвейчев.