«Либо за нас, либо за Путина»: Макфол требует от россиян в США отказа от гражданства
Российские мигранты должны отказался от своего гражданства, поскольку за всё в этом мире нужно платить.
Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня нет хорошего ответа, кроме как сказать следующее: за поддержку путинской войны приходится платить, и мне жаль, если вы лично ничего не делаете, я понимаю, что это может дорого стоить. Мы и лично я хотим, чтобы любой российский мигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта», – сказал Макфол.
«Двойное гражданство? Нет-нет-нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину», – подчеркнул русофоб.
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