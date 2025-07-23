«Либо за нас, либо за Путина»: Макфол требует от россиян в США отказа от гражданства

Максим Столяров.  
23.07.2025 15:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, США


Российские мигранты должны отказался от своего гражданства, поскольку за всё в этом мире нужно платить.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские мигранты должны отказался от своего гражданства, поскольку за всё в этом мире нужно...

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«У меня нет хорошего ответа, кроме как сказать следующее: за поддержку путинской войны приходится платить, и мне жаль, если вы лично ничего не делаете, я понимаю, что это может дорого стоить. Мы и лично я хотим, чтобы любой российский мигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта», – сказал Макфол.

«Двойное гражданство? Нет-нет-нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину», – подчеркнул русофоб.

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