«Лишь когда наступит мир». Известная киевская актриса отказалась говорить на украинском

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

На Украине идет гражданская война, обнищание и упадок, а путь развития страны навязывают понаехавшие в перерыве между мытьем унитазов в Польше и сбором клубники заробитчане.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Титаренко подчеркнула, что русскоязычное население Украины подвергается гнету и давлению, а страну терроризируют лживые патриоты, кричащие «слава Украине».

«Украина пока разорвана, она плавает в крови, она на самом дне. Проблема в том, что мы не нужны ни Европе, мы не нужны Америке, мы никому не нужны. Мы нужны только себе, внутри. И хуже врага, чем сам украинец, у нас никого нет. Нам нужно возвращать и рынки, но, в первую очередь нам надо возвращать… нас же с Россией не моря, не горы разделяют, а ненависть и невежество.

Мы безграмотны, закрыты школы, жгут книги, уничтожают русский язык. Это все неправильно, потому что я живу в своей стране, я здесь плачу налоги, я работаю здесь, я ем свой хлеб честно. И поэтому национальная идея прежде всего в том, чтобы вернуть мир с соседями. Мы должны жить здесь внутри, не боясь, что кто-то с нами разорвет отношения. Потому что уважать нужно людей и относиться к ним как к самим себе.

На национальной (почве) умышленно разъединяют, во-первых, двойными стандартами, тем, что абсолютно русскоязычных людей просто заткнули, сделали из России врага, внутри идет гражданская война. И пусть обижаются на меня эти террористы, я уже не знаю, как их назвать, лжепатриоты, но брат убивает брата. Я бы на месте президента остановила эту войну, а всей Украине, матерям вернула бы их детей…

Вы посмотрите, сколько у нас депрессии в стране – люди убивают друг друга, выбрасывают друг друга из окон, родители насилуют своих детей, голод, холод, мрак. А им без разницы, они однодневки. А те, кто сегодня воюют, они понаехали к нам между перерывами в сборах клубники в Польше и мытья унитазов, пришли и нас учат, как нам жить, на каком языке нам разговаривать. Этого не будет.

Я русскоговорящая, я украинка и буду говорить на украинском языке только когда будет мир. А кричать «Слава Украине»… Какой Украине? Обманутой, разворованной, нищей, с вечно протянутой рукой? Я хочу, чтобы моя Украина была ненькой, чтобы она расцвела. А эти шесть лет она не только не мать, в первую очередь Донбассу, она и нас, своих детей, которые в центре и во всех регионах живут, уничтожает», – заявила Титаренко.