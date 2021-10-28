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28.10.2021 14:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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ЛНР: Почему Россия бездействует и готовится помогать Украине электричеством?

Новости УкраиныЖители Донбасса ждут того часа, когда Украина понесёт ответственность за восемь лет войны и...

Жители Донбасса ждут того часа, когда Украина понесёт ответственность за восемь лет войны и беспредела на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день у нас идут прилёты ствольной артиллерии, тяжёлых миномётов. Это серьёзные удары по инфраструктуре. У нас подвергаются ударам и энергоснабжающие предприятия, и установки связи, и водоснабжение. То есть, любая инфраструктура.

И мне, и жителям Донбасса абсолютно всё равно, почему это происходит. Абсолютно всё равно, какие проблемы решает Зеленский. И не всё равно, задавая вопрос – а какую ответственность за это понесёт Украина? За нарушение обязательств, которые она на себя взяла – резолюцию Совбеза, Минские соглашения, парижские договорённости. Где результат?» – сказал Мирошник.

Он возмутился, что, несмотря на все действия Киева, ни Франция с Германией, ни даже Россия не пытаются приструнить распоясавшуюся Украину.

«У нас есть посредники. Что сказали Франция и Германия? «Ах, мальчики, остановитесь, все виноваты». Это решение проблемы? РФ тоже является посредником в этих вопросах. Где действия России?

Украина уже готовится к работе с Россией – они уже с первого ноября снимают табу на поставки электронергии. То есть, Украине уже можно будет покупать у России и Белоруссии электроэнергию», – добавил Мирошник.

Он напомнил, что ВСУ в нарушение всех договорённостей оккупировали село Старомарьевка, в котором проживают 37 человек с российскими паспортами – и РФ никак на это не отреагировала.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв добавил, что у России нет другого выбора, кроме как принудить Украину к миру.

«Я не понимаю, почему мы ночью не отбили. Напомню, что США, когда возникла угроза американским студентам на Гренаде, Америка, не задумываясь, ввела войска. У России просто нет другого варианта – мы обязаны принудить эту нацистскую сволочь к миру», – добавил Соловьёв.

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