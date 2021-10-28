ЛНР: Почему Россия бездействует и готовится помогать Украине электричеством?

28.10.2021 14:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Жители Донбасса ждут того часа, когда Украина понесёт ответственность за восемь лет войны и беспредела на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день у нас идут прилёты ствольной артиллерии, тяжёлых миномётов. Это серьёзные удары по инфраструктуре. У нас подвергаются ударам и энергоснабжающие предприятия, и установки связи, и водоснабжение. То есть, любая инфраструктура. И мне, и жителям Донбасса абсолютно всё равно, почему это происходит. Абсолютно всё равно, какие проблемы решает Зеленский. И не всё равно, задавая вопрос – а какую ответственность за это понесёт Украина? За нарушение обязательств, которые она на себя взяла – резолюцию Совбеза, Минские соглашения, парижские договорённости. Где результат?» – сказал Мирошник.

Он возмутился, что, несмотря на все действия Киева, ни Франция с Германией, ни даже Россия не пытаются приструнить распоясавшуюся Украину.

«У нас есть посредники. Что сказали Франция и Германия? «Ах, мальчики, остановитесь, все виноваты». Это решение проблемы? РФ тоже является посредником в этих вопросах. Где действия России? Украина уже готовится к работе с Россией – они уже с первого ноября снимают табу на поставки электронергии. То есть, Украине уже можно будет покупать у России и Белоруссии электроэнергию», – добавил Мирошник.

Он напомнил, что ВСУ в нарушение всех договорённостей оккупировали село Старомарьевка, в котором проживают 37 человек с российскими паспортами – и РФ никак на это не отреагировала.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв добавил, что у России нет другого выбора, кроме как принудить Украину к миру.

«Я не понимаю, почему мы ночью не отбили. Напомню, что США, когда возникла угроза американским студентам на Гренаде, Америка, не задумываясь, ввела войска. У России просто нет другого варианта – мы обязаны принудить эту нацистскую сволочь к миру», – добавил Соловьёв.