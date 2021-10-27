«Шквальный огонь и бомбардировка с дронов» – в «ООС» жалуются на «ответку» ДНР

«Шквальный огонь и бомбардировка с дронов» – в «ООС» жалуются на «ответку» ДНРНовости Украины
В течение суток противник девять раз открывал огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один украинский боевик.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кроме огня по украинским боевикам из стрелкового вооружения, гранатомётов и миномётов, на позиции ВСУ близ села Гранитное с помощью БПЛА были сброшены взрывные устройства.
«В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.
Тем не менее, в пресс-службе штаба «ООС» похвастались, что продолжают успешно сдерживать «российскую агрессию».
«Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», – заявляют в ведомстве.
Напомним, накануне украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей применили на Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.
Кроме того, ранее обстрел со стороны ВСУ райцентра Тельмановского района ДНР привёл к серьёзным разрушениям городской инфраструктуры.
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