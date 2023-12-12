Логичней всего начать наступление в Сумской области – военный аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Форсировать Днепр в нынешней ситуации российской армии не следует – необходимо сосредоточиться на других направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, автор тг-канала «Война. История. Оружие.» Кирилл Федоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Наступление на первом этапе грозит потерями для наступающих, но в дальнейшем, когда танки выходят на оперативный просторы и наматывают штабы противника, его склады снабжения и прочее на гусеницы, тогда соотношение меняется», – сказал он в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос, стоит ли ждать российского наступления.

Он объяснил, куда логичнее всего следует ударить.

«Например, в Сумскую область, где оборонительные линии противника менее укреплены, чем где-либо. Десантироваться сейчас через Днепр выглядит не лучшей затеей. Идти на Харьков – наверное, нужны несколько другие силы. Киев? Тоже вопрос. Мое мнение – нет разницы, где разгромить крупную группировку ВСУ», – отметил эксперт.

При этом аналитик признает, что прорвать оборону ВСУ будет крайне непросто.

«Там всё вкопано, все обложились минными полями. Единственное, как мне видится, что позволит прорвать этот фронт в любом месте, где нам нужно – это использование очень серьезного оружия. Но это мнение – всей полнотой информации на этот счет обладает лишь Минобороны», – резюмировал Федоров.