Логичней всего начать наступление в Сумской области – военный аналитик

Олег Кравцов.  
12.12.2023 12:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1288
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Форсировать Днепр в нынешней ситуации российской армии не следует – необходимо сосредоточиться на других направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, автор тг-канала «Война. История. Оружие.» Кирилл Федоров.

Форсировать Днепр в нынешней ситуации российской армии не следует – необходимо сосредоточиться на других...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Наступление на первом этапе грозит потерями для наступающих, но в дальнейшем, когда танки выходят на оперативный просторы и наматывают штабы противника, его склады снабжения и прочее на гусеницы, тогда соотношение меняется», – сказал он в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос, стоит ли ждать российского наступления.

Он объяснил, куда логичнее всего следует ударить.

«Например, в Сумскую область, где оборонительные линии противника менее укреплены, чем где-либо. Десантироваться сейчас через Днепр выглядит не лучшей затеей. Идти на Харьков – наверное, нужны несколько другие силы. Киев? Тоже вопрос. Мое мнение – нет разницы, где разгромить крупную группировку ВСУ», – отметил эксперт.

При этом аналитик признает, что прорвать оборону ВСУ будет крайне непросто.

«Там всё вкопано, все обложились минными полями. Единственное, как мне видится, что позволит прорвать этот фронт в любом месте, где нам нужно – это использование очень серьезного оружия. Но это мнение – всей полнотой информации на этот счет обладает лишь Минобороны», – резюмировал Федоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть