Луценко поломал Зеленскому всю «информационную войну» с Россией

09.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, пригрозившего уголовным делом телеканалу «NewsOne» за попытку провести телемост с Россией, хоронит одну из главных идей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это заявление Луценко хоронит главный, ключевой, базовый, генеральный, магистральный тезис самого Зеленского об информационной войне. Он первый, раз он заявил, что информационная война является главным, а не одним из главных его рабочих направлений, должен требовать проведения телемоста, отбросив все эти угрозы со стороны националистов, Луценко и так далее.

И это его подняло бы чуть выше того уровня, на котором он находится, а он находится даже не на нулевой отметке, он гораздо ниже. Так вот ему надо много поработать как президенту, чтобы хотя бы выбраться на нулевую отметку, забетонировать её и спокойно двигаться дальше», – подчеркнул политолог.

Он отметил, что Зеленский, которым с одной стороны вертят, а с другой – ставят ультиматумы, уже устал от политики и президентства.

«Он смертельно устал уже, ещё и ста дней не прошло, от этой политики, от этого президентства: «Отпустите меня домой, к маме, во двор, к пацанам, в 95 квартал». Его не просто имеют, я не хочу это слово жаргонное, уголовное применять, но его используют уже все: начиная от Богдана, который у него постоянно здесь, по правый локоть находится, до Вашингтона. А теперь радикалы ему предъявляют ультиматум. И вот этот ультиматум не отменой телемоста пахнет, он пахнет смертью для Зеленского, я это не раз говорил, просто физическим его уничтожением», – заявил Трофимчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», испугавшись телемоста, Зеленский предложил Путину встретиться в Минске.