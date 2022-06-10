Луганская епархия приостанавливает поминание митрополита Онуфрия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После принятого на «Соборе» в Киеве решения о выходе из состава Русской Православной Церкви, в ЛНР сделали заявления, что не будут отныне поминать митрополита УПЦ Онуфрия.

Об этом сообщает официальный сайт Луганской епархии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

10 июня в административном корпусе на территории Свято-Петропавловского кафедрального собора было проведено внеочередное заседание Епархиального совета под председательством митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона.

В ходе обсуждения вопроса, относительно решений, принятых на «Соборе» УПЦ 27 мая 2022 г. в Киеве, членами Епархиального совета было принято следующее решение:

«Приостановить поминовение имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за богослужениями во всех храмах и монастырях Луганской епархии, в связи с несогласием с принятыми изменениями в Устав об управлении Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 г.».