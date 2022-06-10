Луганская епархия приостанавливает поминание митрополита Онуфрия

10.06.2022  23:31 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Церковь
Новости Украины

После принятого на «Соборе» в Киеве решения о выходе из состава Русской Православной Церкви, в ЛНР сделали заявления, что не будут отныне поминать митрополита УПЦ Онуфрия.

Об этом сообщает официальный сайт Луганской епархии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После принятого на «Соборе» в Киеве решения о выходе из состава Русской Православной Церкви,...

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10 июня в административном корпусе на территории Свято-Петропавловского кафедрального собора было проведено внеочередное заседание Епархиального совета под председательством митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона.

В ходе обсуждения вопроса, относительно решений, принятых на «Соборе» УПЦ 27 мая 2022 г.  в Киеве, членами Епархиального совета было принято следующее решение:

«Приостановить поминовение имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за богослужениями во всех храмах и монастырях Луганской епархии, в связи с несогласием с принятыми изменениями в Устав об управлении Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 г.».

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