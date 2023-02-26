Лукашенко: Белоруссия и Россия должны остаться в ПА ОБСЕ, несмотря на оскорбления

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Россия и Белоруссия не должны выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, хотя их депутаты там подвергаются оскорблениям.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ждут, что мы уйдем с международных площадок. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз. Кто он такой – этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете, Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить. Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает – караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо», – сказал Лукашенко.

Он также критически высказался в отношении ООН.

«В ООН сильные государства давят на меньших, Америка печатает доллары. Не будешь голосовать – не получишь доллар. Ни разу же не приняли нормального решения. Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире. Пусть бы бедолагам каким-то помогли, работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по вопросам безопасности, то американцы и другие голосуют против. Ну, это нонсенс! Запад этого не хочет. Запад не хочет этого разговора. Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, Сирии войнуха началась. Поэтому это инструмент для давления. Кто имеет там большинство, тот и начинает давить. ОБСЕ… Какое они имеют отношение к выборам вообще-то. Нет, они влезли сюда. Потому что выборы – инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на уходящей неделе оскорблениям в ОБСЕ подверглась сначала делегация России, а затем и Белоруссии.