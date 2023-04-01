Лукашенко доволен геями

Елена Острякова.  
01.04.2023 07:12
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, ЛГБТ


Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно мягко отозвался о гомосексуалистах и лесбиянках.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно мягко отозвался о гомосексуалистах и лесбиянках. «Что касается лесбиянства...

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«Что касается лесбиянства этого, девчонок, это мы с тобой виноваты. Этого в нашем обществе быть не должно. Я женщин в этом плане не обвиняю.

Что касается мужиков, для меня это отвратительно. Пусть не обидятся, если кто-то здесь есть. Я никого не хочу в этом плане обидеть. Почему я об этом не говорю.

Девчонок я, как президент, прощаю. Беру эту вину на мужиков. Значит, мы где-то там не доработали, и они начинают там…

Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя. Но у нас этих людей достаточно. Во власти на очень высоком уровне я тоже знаю некоторых людей. Когда мне об этом докладывают между строк, я думаю, дай поинтересуюсь, по поводу правительства. Может, и в администрации есть. Доложите мне, что это за люди, дайте характеристику, как они работают.

Дай бог не геям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям, чтоб сами своих не защищали. А среди самых больших вообще золотые люди. В Советском Союзе их из партии исключали, ничего не помогало.

Ну давайте мы будем этим мужикам запрещать в постели кувыркаться. К чему это приедет? Ни к чему. Тем более, что проблем нам не создают, работают хорошо.

Но никакой пропаганды этих мерзких физических отношений быть в обществе не должно. Потому что еще ни один мужик не родил. Поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нужны люди, дети», – сказал Лукашенко.

Зал засмеялся и зааплодировал.

«Они так громко аплодировали, что я начинаю подозревать», – насторожился Лукашенко.

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