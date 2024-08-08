Лукашенко — министрам стран СНГ: Мужики, держитесь России

Страны СНГ должны поддерживать Россию ради собственной стабильности.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на 50-м совете министров внутренних дел стран СНГ в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, мужики, исходя из своего опыта могу сказать, что жизнь такая бурная сейчас – и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, уходя от общего нашего созданного в советские времена тренда развития. Мол, подальше от России будем держаться. Она под санкциями, мы под них боимся попасть. Ищем свою выгоду. Не делайте этого.

Кто его знает, что будет завтра с нашими государствами. Не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами. Нам надо держаться вместе», – сказал Лукашенко.