Лукашенко огласил свой диагноз – с небольшой заминкой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что плохо выглядел на Параде Победы в Москве, потому что был болен аденовирусом (заболевание группы ОРВИ).

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам здравоохранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и тг-каналах. Что там у меня было? Аденовирус или чего?.. Аденовирус! Он лечится за три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно обнимались на площади с девчонками, потом в Гомеле. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь. Вы еще мучиться со мною будете очень долго», – сказал Лукашенко.

Напомним, после поездки в Москву белорусский президент не появлялся неделю на людях, и в интернете появились слухи о его смертельной болезни.

Давний недоброжелатель Лукашенко профессор ВШЭ Андрей Суздальцев до сих пор уверен, что слухи были не пустыми, и сомневается в диагнозе аденовирус.

«То есть, как утверждает Лукашенко, он ездил в Москву (парад на Красной площади, обнимался и целовался с семью президентами, включая В. Путина) с аденовирусом? Это что, белорусский руководитель выполнял задания СБУ и пытался заразить президента России?», – написал Суздальцев в своем тг-канале.