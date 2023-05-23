Лукашенко огласил свой диагноз – с небольшой заминкой

Елена Острякова .  
23.05.2023 22:22
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал


Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что плохо выглядел на Параде Победы в Москве, потому что был болен аденовирусом (заболевание группы ОРВИ).

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам здравоохранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что плохо выглядел на Параде Победы в Москве, потому...

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«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и тг-каналах. Что там у меня было? Аденовирус или чего?.. Аденовирус! Он лечится за три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно обнимались на площади с девчонками, потом в Гомеле. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь. Вы еще мучиться со мною будете очень долго», – сказал Лукашенко.

Напомним, после поездки в Москву белорусский президент не появлялся неделю на людях, и в интернете появились слухи о его смертельной болезни.

Давний недоброжелатель Лукашенко профессор ВШЭ Андрей Суздальцев до сих пор уверен, что слухи были не пустыми, и сомневается в диагнозе аденовирус.

«То есть, как утверждает Лукашенко, он ездил в Москву (парад на Красной площади, обнимался и целовался с семью президентами, включая В. Путина) с аденовирусом? Это что, белорусский руководитель выполнял задания СБУ и пытался заразить президента России?», – написал Суздальцев в своем тг-канале.

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