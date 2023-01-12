Лукашенко порешал с Путиным нефтегазовые проблемы на три года

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Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в выполнении совместных с Россией программ в области энергетики.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по выполнению интеграционных программ Союзного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены (как минимум на три года). Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах», – сказал Лукашенко.

По его словам 70% из тысяч мероприятий в рамках союзных программ уже выполнено.

«Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает – кто-то один виноват, а второй – хороший. Где-то и мы недорабатываем», – сказал Лукашенко.