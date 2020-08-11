Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в информационной войне – эксперт

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пренебрегая суверенитетом страны в вопросах интернета, белорусское правительство оставило незащищённым информационное пространство, чем поспешили воспользоваться западные провокаторы, подталкивающие к майдану в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, политолог Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На примере белорусских событий, мы видим, насколько важен подлинный суверенитет в вопросах интернета у каждой страны, и как важна грамотная работа в социальных сетях со стороны власти. Канал «NЕХТА» буквально за считанное количество дней до выборов создается в Польше, всего четыре человека этим занимаются. Руководитель (вообще ему 22 года) сидит в Польше и оттуда, вкачивая деньги, продвигает свой паблик, канал – и через него вбрасывает.

Сидит прямо в Польше, оттуда рулит вбросом фейков про мероприятия, которые происходят в Белоруссии. Про русский спецназ – это популярная история. Ждем со дня на день, наверное, вброс про чеченский спецназ, потому что это тоже популярная история. Но, тем не менее, мы видим количество: 359 000 посмотрели, далее технология фейка известна – это удаляется, а скриншот идет по мессенджерам и, в итоге, миллионы смотрят.

И никто информацию не проверяет (вслед за русским спецназом, они уже пишут «зеленые человечки», «вежливые люди», «не вежливые», «чеченский спецназ» – страшные вещи происходят), и фейк за фейком распространяется», – рассказал политолог.

«Тезисы отработанные: «каратели», «спецназ», «держиморды», «убийцы», «кровавый режим» – это все понятно. При этом, практически каждая информация фейковая, поскольку дело идет по методичке: помимо сакральной жертвы, должны быть некие милые картинки (особенно то, что сейчас популярно – котики).

Соответственно, в этом канале появляется фотография трогательная, видим мужчину: «Немного милоты в ленту. Парень прикрывал кота от ОМОНа и увел его из потасовки…». Трогательно, замечательно и никого не волнует, что он одет по-осеннему, что за ним совершенно не минские картины», – привел пример Малькевич.

«Да, потом этот Нариман Намазов, создатель, руководитель популярного российского форума «Двач», пишет о том, что «в этот раз, он не умер», – продолжил эксперт. – Почему? Каждый раз его изображение используется для различных фейковых вбросов: трагедия в Кемерово – вылезает Намазов, взрыв в Магнитогорске – этот фейк использовала местная газета, писала о том, что «таксист показал фотографию Намазова и сказал, что это – таджикский террорист, который заложил тонны взрывчатки».

Опубликовали материал, а он уже как мем. Не смешно, но тем не менее, каждый раз, когда что-то происходит, достают фотографию этого товарища и запускают».

Исходя из вышесказанного, он подчеркнул, что путь, по которому, в том числе, пошла Россия – закон о суверенном интернете – это единственное возможное решение.

«К сожалению, инициативу в соцсетях белорусский лидер упустил. Это необходимо знать. Потому что информационная война проиграна – отдано пространство, которое заполняется не реальной информацией, а фейками, которые мы тут разбираем: про спецназ, про котиков и т.д. И их будет огромное количество», – добавил Малькевич.