Лукашенко противопоставляет преемнику «вековое вече»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет «подстраховаться» от действий нового президента страны, придав конституционный статус Всебелорусскому народному собранию (ВНС).

Об этом он заявил сегодня на заседании конституционной комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигаторы».

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«Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности, защитим и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны: все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы и подстраховываемся Всебелорусским народным собранием», – сказал Лукашенко.

Наделение ВНС «стратегически важными для стабильности страны полномочиями» станет главным изменением в белорусской конституции, которое будет утверждено на референдуме в феврале 2022 года. Лукашенко назвал принципиальное отличие ВНС от западных демократических институтов.

«ВНС – это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов. Наверное, последние события укрепили весь белорусский народ, даже особо неверующих, что нам не следует бежать за принципами и нормами уклада жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они как делают», – сказал Лукашенко.

Многие эксперты полагают, что после своего переизбрания Лукашенко намерен возглавить ВНС. «Батька» это отрицает.

«Это не новый орган, он просто просится в конституцию. Здесь дело не в личностях. Никаких конкретных личностей в конституции быть не должно. Никакой конституции Лукашенко под себя не делает, потому что, правильно эксперты отмечают, Лукашенко другая конституция, может быть, и не нужна», – сказал белорусский президент.

За годы независимости в Белоруссии состоялись шесть ВНС. Делегаты на «вече» выдвигаются трудовыми коллективами и общественными организациями.