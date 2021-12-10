Лукашенко резко нарастил товарооборот с Украиной

10.12.2021  01:40 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Объемы торгового оборота Белоруссии с Украиной за последние месяцы даже в условиях якобы объявленных санкций выросли на 60%, а с Россией – лишь на 38%.

Об этом на конференции в Москве заявил заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объемы торгового оборота Белоруссии с Украиной за последние месяцы даже в условиях якобы объявленных...

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Аналитиков напомнил, что после президентских выборов в Белоруссии на Минск началось беспрецедентное санкционное давление. Тогда многим казалось, что непризнанный Западом президент Александр Лукашенко «бросится в объятия России», однако ничего подобного не произошло.

«Республика Беларусь после санкций Запада стала самым активным образом в экономическом плане сближаться с Украиной. И за прошедшие месяцы внешний торговый оборот с Украиной вырос на 60 процентов. А с Россией за десять месяцев – на 38%. Во-вторых, никуда не делись торговые связи с ЕС, и они даже возросли на какие-то проценты.

Что касается торговли с Украиной, только один пример: две трети торговли нефтепродуктами идёт на Украину, а это основной экспортный доход Белоруссии. Это и дизель, и бензин, и так далее. Несмотря на то, что сейчас политическая атмосфера испортилась, Киев не признал Лукашенко президентом, торговые отношения с Украиной не испортились, электричество поставляют до сих пор в том же объёме», – констатировал Фадеев.

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