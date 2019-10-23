Лукашенко в детстве знал белорусскую мову, но потом забыл

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал белорусский язык в качестве родного, когда заполнял анкету во время переписи населения, которая сейчас проходит в стране.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь все просто: заполнял анкету президент на русском языке, в графе «родной язык» (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский», – цитирует Эйсмонт БелТА.

Напомним, белорусская прозападная оппозиция развернула в интернете кампанию за то, чтобы граждане указывали в анкете белорусский язык как родной.

По итогам переписи 2009 года 60% белорусов назвали мову родным языком. Это на 25% меньше, чем в 1999 году.

При этом только 41% называет белорусский языком повседневного общения.