Лукашенко выторговал у США индульгенцию – киевский политолог

18.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил одобрение США и фактически обеспечил себе победу на запланированных на август выборах главы государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявили украинские политические эксперты, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, Дмитрий Джангиров в роли телеведущего задал вопрос Костю Бондаренко о том, свидетельствует ли обмен послами между Минском и Вашингтоном о том, что США фактически дали «зеленый свет» Лукашенко.

«Тот факт, что они Фишера назначают в Белоруссию, и уже известно, что Макей едет в США – это говорит о том, что американцы авансом признают выборы августовские?», – спросил Джангиров.

«Фактически да, потому что, с точки зрения США, лучше уж пусть остается Лукашенко, чем придет некий ставленник Путина, либо же состоится некий вариант аншлюса. Я думаю, что в этом тоже состояла гениальная игра Лукашенко, который напугал Запад возможностью аншлюса Белоруссии, и на этом фоне выторговал для себя практически полную индульгенцию на следующие пять лет», – подчеркнул Бондаренко.