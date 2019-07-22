Львовские ведущие захлебнулись в русофобской истерике

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Агрессивно настроенные ведущие и гости устроили в прямом эфире травлю львовской общественницы и председателя местной ячейки партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Инны Иваночко.

Инцидент произошел в студии передачи «Говорит великий Львов» на местном телеканале «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры вашей политической силы, которая набирает неплохие проценты, за несколько дней до выборов ездили в Москву, снова декларировали дружбу с агрессором. Куда ваша политическая сила собирается двигать наше государство?», – обратился к гостье один из ведущих.

«Туда, куда поехали, туда будем двигаться. Кто для вас агрессор – я уже озвучивала», – ответила Иваночко.

Однако сразу после этого ее грубо перебила вторая ведущая программы.

«Честно, госпожа Инна, мы даже не знаем, как ваши слова воспринимать. С одной стороны мы вас приглашаем, чтобы слышать позицию «Оппозиционной платформы – За жизнь», а с другой стороны, когда вы говорите, что ваш лидер будет двигать нас в Москву, в этот момент нам хочется, чтобы вы эту студию покинули, потому что это ненормальная позиция и ненормальное заявление вообще. Я не собираюсь двигаться в Москву, и не хочу, чтобы меня никто туда двигал», – заявила она.

На это Иваночко попыталась возразить, что существуют «другие люди, другая точка зрения и другие взгляды», однако снова была перебита, на этот раз одиозной русофобкой Ириной Фарион.

«У нас есть Конституция, которая четко определяет, в каком состоянии и составе находится наше государство, а вы рушите эту Конституцию», – сказала Фарион.

«Когда лидеры ваших политических сил ездили на поклон и в Америку, и в Европу, просили слезно, плакали, то Украина была независимой? Такие, как вы, разваливают страну. Развалили уже Украину, поделили на Восточную и Западную, поделили в религиозном плане. Если вам не нравится – я могу встать и уйти», – парировала Иваночко, в ответ на обвинения и перекрикивания со стороны Фарион и ведущих программы.

«Можете встать и выйти. Мы все поняли, вашу позицию мы услышали», – ответила ведущая, после чего Иваночко покинула студию.

Напомним, ранее политолог-международник Андрей Видишенко заявил, что новой украинской власти необходимо сделать выводы о провальности деструктивного антироссийского курса и начать восстанавливать отношения с РФ, в первую очередь, путем прекращения войны в Донбассе и восстановления торгово-экономических отношений.

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