Львовский профессор радуется: США уготовили Украине роль сыра в мышеловке

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Новости Украины

Соединенные Штаты пытаются вынудить российского президента Владимира Путина начать войну против Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак.

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«Вашингтон играет на повышение ставок. Отсюда американские заявления о почти неизбежной войне России против Украины, публикация карт наступления российских войск и прогноз, когда он начнется. Путина ставят в позицию цугцванга. Не начнет войну — потеряет лицо, начнет — может потерять все вместе с Россией», – считает профессор.

При этом он признает, что вашингтонская политика рикошетом бьет по Украине, чья экономика страдает от нагнетания кризиса, а США и союзники четко определяют, что воевать за Киев не будут.

«Выглядит так, что Украине подготовили роль сыра в мышеловке в охоте на российскую крысу. Но, несмотря на угрозу, украинцы не паникуют, не поднимают белый флаг и готовы защищаться. Эта самопомощь является тем, что больше всего поражает. Кризис обнажает ощущения, опровергает полправды и отделяет первостепенное от второстепенного. А это первостепенное простое: Украина — красивая страна. Что бы ни случилось дальше, запомним ее такой», – резюмирует Грицак.