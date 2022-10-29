Львовский телеведущий: После речи Путина на «Валдае» надо готовиться худшему

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Новости Украины

Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» наглядно показало, что Москва, отстаивая свои интересы, не остановится ни перед чем.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы мы ни крутили, у них (России – ред.) все идет до конца, и я увидел ставку как раз на ва-банк (выступление Владимира Путина – ред.). Фактически сейчас мы свидетели уже окончательного выбора необратимости Россией. Они идут ва-банк. Это означает, что на кон ставится фактически трехсотлетняя империя, этот стаж имперскости, и собственно сейчас мы наблюдаем такой исторический момент, когда фактически кульминация всей имперскости России происходит на нас, за счет нас и в наше время. И нужно снять абсолютно всем розовые очки, никакой отмотки назад не предвидится», – предостерёг Дроздов.

Он увидел в словах Путина угрозу уничтожения украинского сепаратистского проекта, укравшего исторические земли России.

«Этот враг фактически объявил путь до конца, путь необратимый. Они не собираются ни прекращать, ни модифицировать. Они могут максимум только приостанавливать этап уничтожения украинской государственности. И эта конченая цель Путиным была озвучена. Опять же, теми же тезисами, что и 24 февраля. Фактически мы услышали ту же увертюру и прелюдию, которая предшествовала этому широкомасштабному вторжению. Это опять искусственность украинского государства, о том, что оно создано неестественным образом на русских землях. Что Сталин просто объединял части других империй типа Польской, Венгерской, Румынии и так далее. У них ничего не поменялось. Эта доктрина непризнания украинской идентичности и государственности уже приобрела фактически статус государственной доктрины, хотя, она такой и была», – истерил русофоб.