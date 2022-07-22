Львовский военный эксперт: Россия выполнила задачу-минимум

22.07.2022  14:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия не будет вести переговоры с Украиной, ее цель – установление полного контроля над всей территорией страны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет вести переговоры с Украиной, ее цель – установление полного контроля над...

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По мнению Черника, даже передышка в боевых действиях на несколько лет в конечном итоге перерастет в продолжение войны, поэтому нужно быть готовыми к тому, что это противостояние надолго.

«Московский современный недоимпериализм не собирается отказываться от борьбы за Украину. Мы неоднократно утверждали и в этой студии, и много об этом говорилось, что современная недоимперия московская невозможна без Украины как таковой.

Задачу-максимум они выполнить не смогли – украинская государственность удержалась как таковая, за три дня взять Киев не вышло. Блицкриг провалился. Но вместе с тем, задание-минимум, а в первую очередь это пробитие сухопутного коридора в Крым, они, к сожалению, реализовали», – сокрушается эксперт.

«Второе задание, которое они перед собой ставили, – это выход на административные границы Луганской области, и выход на административные линии Донецкой так называемой республики также является главным заданием.

По моему мнению, то, что сейчас сигнализирует Лавров, а на самом деле, Путин, является ничем иным, как сигналом всему миру и Украине, что они не собираются ни на какие переговоры и настроены исключительно на военную агрессию, а, значит, нам всем нужно к этому относиться серьезно и понимать, что борьба будет долгой и изматывающей.

Я не сторонник концепции, что эта война закончится быстро. В лучшем случае, эта фаза может стихнуть на осень, возможна какая-то оперативная пауза, а потом повторная конечная российско-украинская война. Через полгода, через два или даже через десять – это неизбежно», – заявил Черник.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что вести переговоры с Украиной нет смысла и географические задачи спецоперации РФ будут отодвигаться от нынешней линии соприкосновения.

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