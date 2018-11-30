Ляшко призвал переходить к практике захвата заложников

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Главный украинский «радикал», депутат Верховной рады Олег Ляшко предложил арестовать «всю российскую агентуру», чтобы использовать этих людей в качестве обменного материала на украинских экстремистов и преступников, заключенных в России.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это помогло бы вернуть всех задержанных в РФ украинцев в течение трех дней.

«Я бы арестовал всю российскую агентуру в Киеве и обменял бы их на наших заложников… На словах рассказывают, как хотят освободить заложников, а на деле, имея реальный механизм, не используют его. Арестовать, задержать российскую агентуру на Украине, национализация имущества страны-агрессора, всех российских активов в Украине и потом давайте говорить. Вы взяли в заложники наших моряков, режиссеров, патриотов – мы возьмем ваших, все, кто тут известен. И обменять. Я думаю, что за три дня можно всех заложников наших вытащить», – заявил Ляшко.