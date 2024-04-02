«Людей Зеленского вычёркивают»: на Украине наступил период «ермаковщины»

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 16:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Прошедшие отставки в администрации президента Украины реально ничего не изменят, а только зафиксируют наступление «ермаковщины».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошедшие отставки в администрации президента Украины реально ничего не изменят, а только зафиксируют наступление...

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«Это видимость кадровых изменений. Потому что те люди, которых уволили в последнее время, уже не выполняли свои функции. Некоторые потеряли связь с президентом, некоторые попросту самоустранились.

Например, тот же Шефир: функции первого помощника предполагают серьёзную работу по организации встреч, графиков. А на самом деле этим в последнее время занималась Мария Левченко», – сказал Бондаренко.

«Шефир считался первым помощником, но на самом деле, очень редко появлялся на Банковой. Это же касается многих уволенных советников. С начала войны им устроили офсайд, их услугами не пользовались. Это привело к усилению позиций главы Офиса Андрея Ермака. Потому что сейчас вместо уволенных назначили людей, искренне преданных Андрею Борисовичу. Ермаковщина уже началась, мы просто видим её укрепление. Вы ж видите, что уволили советников Зеленского, но не уволили ни единого советника Ермака», – добавил эксперт.

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