«Людей Зеленского вычёркивают»: на Украине наступил период «ермаковщины»

Прошедшие отставки в администрации президента Украины реально ничего не изменят, а только зафиксируют наступление «ермаковщины».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это видимость кадровых изменений. Потому что те люди, которых уволили в последнее время, уже не выполняли свои функции. Некоторые потеряли связь с президентом, некоторые попросту самоустранились.

Например, тот же Шефир: функции первого помощника предполагают серьёзную работу по организации встреч, графиков. А на самом деле этим в последнее время занималась Мария Левченко», – сказал Бондаренко.