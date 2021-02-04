«Люди хотят знать, что дальше» – Пушилин о доктрине «Русский Донбасс»

04.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

ДНР готова провести повторный референдум о своем самоопределении при максимальном числе международных наблюдателей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Комсомольской правде» заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, является ли доктрина «Русский Донбасс» прологом к референдуму вхождении в Россию.

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«Думаете, нужен еще один референдум? Можем повторить! При максимальном числе международных наблюдателей. Вот только люди, от которых многое зависит в мире, не заметили ни наш референдум 2014-го, ни то, как нас все эти годы убивают. Доктрина, в том числе, это предложение мировому сообществу, только оно еще не готово.

Поэтому, Доктрина, она скорее для нас, она закрывает многие вопросы, которые у людей за годы существования ЛНР и ДНР начали появляться. Семь лет — многовато, люди хотят четкого и внятного понимания, что будет дальше», – сказал Пушилин.

Напомним, что доктрина «Русский Донбасс» определяет не только ЛДНР, но и всю историческую Новороссию неотъемлемой частью России будущего.

«Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации…

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего с передовой промышленностью, наукой и техникой, сельским хозяйством и торговлей, созданной на землях Юга России», – говорится в тексте документа.