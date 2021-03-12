Люди Санду разводят скандалы вокруг российской вакцины и Приднестровья

12.03.2021, Москва, Елена Острякова

Прозападный депутат молдавского парламента Ливиу Вовк заявил сегодня, что власти Молдовы блокировали партию вакцины от коронавируса, предназначенную для Приднестровья.

Об этом сообщила Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава МВД Приднестровья Руслан Мова через несколько часов заявил, что новость является фейком.

«Никто в аэропорту Кишинева никакую вакцину для Приднестровья не блокировал и блокировать не собирался. Не надо разжигать», – заявил Мова в интервью «КП Молдова».

На прошлой неделе Молдова передала Приднестровью 1800 доз вакцины AstraZeneca, полученной из Румынии. Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что республика получила вакцину по линии ВОЗ. В первую очередь будут привиты приднестровцы из числа медиков, педагогов, военнослужащих и пенсионеров.

«Что касается российской вакцины Спутник V, то и по ней есть договоренности – о безвозмездной поставке сначала 30000 доз, а на перспективу – еще 40000. Приднестровье готово и приобретать вакцину, но на данный момент у Российской Федерации есть взятые ранее обязательства, и пока запрос превышает возможность изготовления», – пояснил Красносельский в своем телеграм-канале.

В любом случае, российская вакцина должна будет ввозиться в Приднестровье с территории Молдовы. Сегодня Молдавский парламент принял закон, позволяющий быстро закупать вакцины против коронавируса. Против этого выступили представители прозападных фракций, которые утверждали, что закон будет способствовать закупке только Спутника V.