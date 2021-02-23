Макфол: Мы недооцениваем мощь и возможности России

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Считать, что Российская Федерация не является сильным государством – это заблуждение.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил экс-посол США В России, профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Института Гувера Майкл Макфол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Распространено мнение, что Россия не является мощной державой, она лишь бензоколонка, которая выдает себя за государство. Сенатор Маккейн сказал это много лет назад, и люди до сих пор повторяют эту мысль, когда говорят о России. Это ошибочный взгляд. Если мы считаем, что Россия уже приходит в упадок, надо сосредоточиться лишь на Китае, как часто приходится слышать в США. Это ошибка.

У России есть инструменты вмешательства, которыми она способна нанести вред либерально-демократическому миру, к которому принадлежит и Украина. И мы недооцениваем идеологию, которую внедряет Путин. В моей стране модно высказывать мысль, что Путин способен лишь на отдельные транзакции. Когда я работал в правительстве я слышал, что он заинтересован лишь в определенных оборудках.

Это – очевидная недооценка его идеологии, его национализма и православно-имперских идеалов, в которые он вкладывает немало денег, чтобы пропагандировать их не только через соцсети, а и через инструменты прямого вмешательства, как это было в случае с моей страной в 2016 году», – сказал Макфол.