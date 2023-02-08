Макфол требует завалить Украину оружием, пока не пришел Трамп

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В годовщину начала военной операции России на Украине США должны объявить о намерении передать ВСУ дальнобойные ракеты «Атакамс», беспилотники и реактивные самолеты.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол зявил в интервью телеканау-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что это изменит ход войны. Меня беспокоит, что помощь оказывается небольшими партиями, и это позволяет сохранять патовую ситуацию, которую мы сейчас видим в Украине на поле боя. Это не дает возможности украинцам перейти в контрнаступление. Если эта патовая ситуация будет тянуться долгие месяцы, то у нас в стране поддержка Украины постепенно пойдет на спад. Мы уже видим некоторые признаки этого. Особенно со стороны республиканцев. Если вы думаете, что военная и экономическая помощь будет продолжаться долгие годы, мне кажется, это ошибка. Поэтому я считаю: нужно подойти решительно и постараться дать украинцам все оружие, которое им необходимо, ввести все необходимые санкции и так далее, чтобы мы могли одержать победу в 2023 году», – сказал Макфол.

Он считает, что поддержка Украины в США начнет стремительно падать, когда Дональд Трамп активно начнет свою предвыборную кампанию.

«Если посмотреть социологические опросы, то постепенно, не резко ситуация меняется. Республиканцы приходят к мысли о том, что с помощью украинцам нужно завязывать. Например, как мне сказали сотрудники, в штате Монтана моя резолюция имеет лишь 50% вероятности, что она будет принята. Предстоящие президентские выборы тоже окажут свое влияние. Единственный кандидат, который пока объявил, что собирается баллотироваться, – это Дональд Трамп. А он настроен скептически в отношении помощи Украине. Поэтому если он будет баллотироваться и каждый день вещать по телевизору, то другим республиканцам будет сложно высказываться за поддержку Украины», – сказал Макфол.

Он увязал возможную американскую поддержку с победами Украины на поле боя.

«Очень важно, что в прошлом году осенью украинцы добились успеха. Их контрнаступление произвело очень сильное впечатление. Все думали, что Украина близка к победе. А американцы очень любят победителей. Пока они видят, что украинцы побеждают, они будут поддерживать Украину, а если никаких явных побед не будет, то тогда поддержка пойдет на спад. И Путин это прекрасно понимает. Именно поэтому так важно сейчас дать больше помощи Украине», – сказал Макфол.