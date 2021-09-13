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13.09.2021 22:49 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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Макрону и Меркель надоела ложь Зеленского о «российской агрессии» – эксперт

Новости УкраиныВедущие западные политики устали от постоянной лжи о «российской агрессии», которую пытается навязать им...

Ведущие западные политики устали от постоянной лжи о «российской агрессии», которую пытается навязать им украинское руководство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр обороны Украины вёл свою мантру о том, что «Украина защищает Европу от русских орд». Когда они это говорят по собственному телевидению, понятно, что какие-то местные рагули это всё впитывают.

Но когда это говорится иностранным журналистам, а тем более Меркель или Байдену возникает альтернатива – «нас держат за полных идиотов», потому что они прекрасно понимают силу украинской армии, и что никто на них не нападает. А если бы напал, дело кончилось бы через три дня.

Европейцы больше верят в НАТО, а уж точно не в Украину. Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им пропихивают на полном серьёзе», – заключил Матвейчев.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия должна готовиться к ведению наступательных действий на неподконтрольные правительству территории.

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