Максим Шевченко: Украина находится под властью самых чудовищных сил

12.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня Украина является оккупированной территорией, которая находится под властью самых злых, самых чудовищных, самых украинофобских сил, которые только можно представить.

Об этом в эфире «С Республикой в сердце!» на канале ОД «Донецкая Республика» заявил известный российский телеведущий и политик Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если и есть место, где люди не хотят войны – это Донбасс. Война может начаться, если, конечно, по ту сторону сумасшедшие не возьмут власть. Но я лично верю, что украинский народ не хочет войны. Я считаю Украину оккупированной территорией под властью самых злых, самых чудовищных, самых украинофобских сил, которые только можно представить. То, что делают там с украинским народом, как его натравливают друг на друга, на Россию, на Донбасс – даже нацисты не всегда так делали», – сказал Шевченко.

Он добавил, что в 2014 году на Донбассе наблюдал, как в одном окопе находились русские, израильтяне и палестинцы, грузины и осетины. «Для меня это было открытие: Донбасс оказался землей, где вообще не было никакого национализма», – рассказал Шевченко.

Также политик назвал ДНР «самым антифашистским местом на земле».

«Еще раз поздравляю ДНР (с шестилетием образования – ред.), республику нормальных людей, лишенных фашизма. Вы являетесь самым антифашистким местом на земле. Когда я думаю о тех местах, где нет места фашизму, ксенофобии, шовинизма, пропаганде превосходства одного человека над другим, мне сразу на ум приходят ДНР и ЛНР», – заявил журналист.