12.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Украина
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Максим Шевченко: Украина находится под властью самых чудовищных сил


Сегодня Украина является оккупированной территорией, которая находится под властью самых злых, самых чудовищных, самых украинофобских сил, которые только можно представить.

Об этом в эфире «С Республикой в сердце!» на канале ОД «Донецкая Республика» заявил известный российский телеведущий и политик Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если и есть место, где  люди не хотят войны – это Донбасс. Война может начаться, если, конечно, по ту сторону сумасшедшие не возьмут власть. Но я лично верю, что украинский народ не хочет войны. Я считаю Украину оккупированной территорией под властью самых злых, самых чудовищных, самых украинофобских сил, которые только можно представить. То, что делают там с украинским народом, как его натравливают друг на друга, на Россию, на Донбасс  – даже нацисты не всегда так делали», – сказал Шевченко.

Он добавил, что в 2014 году на Донбассе наблюдал, как в одном окопе находились русские, израильтяне и палестинцы, грузины и осетины. «Для меня это было открытие: Донбасс оказался землей, где вообще не было никакого национализма», – рассказал Шевченко.

Также политик назвал ДНР «самым антифашистским местом на земле».

«Еще раз поздравляю ДНР (с шестилетием образования – ред.), республику нормальных людей, лишенных фашизма. Вы являетесь самым антифашистким местом на земле. Когда я думаю о тех местах, где нет места фашизму, ксенофобии, шовинизма, пропаганде превосходства одного человека над другим, мне сразу на ум приходят ДНР и ЛНР», – заявил журналист.

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