Максим Шугалей рассказал об итогах визита в Судан

15.03.2021, Москва, Сергей Босый

Итогом официального визита сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Судан стала большая пресс-конференция с местными СМИ. Глава фонда и социолог Максим Шугалей обсудил с экспертами обстановку в государстве.

Судя по проведенным в стране опросам, местное население недовольно последствиями демократических преобразований после революции в декабре 2019 года. Основная причина – у людей сильно пошатнулось экономическое положение, а местная валюта упала в цене в несколько раз за короткий срок, заявил Шугалей.

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Как отметил глава ФЗНЦ, сейчас стоимость доллара составляет порядка 400 фунтов, что в 10 раз больше курса, который был в начале 2018 года. Страну охватил экономический кризис, из-за чего люди растеряны и не понимают, кто способен вывести страну из тяжелого положения.

Также глава Фонда отметил влияние западных стран, которые пытаются вмешаться в дела Судана и повернуть политическую ситуацию в выгодную для себя сторону. С его мнением согласились местные эксперты.

Особое внимание Максим Шугалей уделил союзу между Россией и Суданом. По его словам, Москва может помочь восточноафриканскому государству сохранить суверенитет. «В отличие от Запада, наша страна для Судана – это традиционный стратегический партнер с прозрачными, понятными целями, который понимает, что главное для Судана сейчас – это сохранить суверенитет», – прокомментировал президент Фонда.

Также Шугалей рассказал о помощи российских гуманитарных миссий, ранее направленных в Судан, и отметил перспективы российско-суданских отношений в сфере туризма, энергетики и сельского хозяйства.

Результаты социологического исследования в Судане будут опубликованы уже на этой неделе.