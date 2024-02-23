Малофеев: Минска-3 не будет

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В России растет процент граждан, поддерживающих СВО до победного конца, и падает доля тех, кто ратует за мирные переговоры.

Такие данные соцопросов телеканала «Царьград» привел его владелец Константин Малофеев на 9-м съезде Союза добровольцев Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его данным, если год назад СВО поддерживали 55% респондентов, а 30% выступали за мирные переговоры, то сейчас 62% выступают за военные действия до безоговорочной победы России, а за переговоры всего 25%.

«Сейчас самое важное, чтобы победу не украли. Я вам хочу сказать, исходя из того, что я знаю: ее не украдут. В этот раз будет по-другому. В этот раз никого не обманут. Минска-3 не будет», – сказал Малофеев.

Он призвал участников не расстраиваться, если они будут слышать о переговорах в передачах на федеральных телеканалах. Это просто такая тактика.