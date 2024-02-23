Малофеев: Минска-3 не будет

Сергей Рулев, Елена Острякова.  
23.02.2024 13:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 577
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


В России растет процент граждан, поддерживающих СВО до победного конца, и падает доля тех, кто ратует за мирные переговоры.

Такие данные соцопросов телеканала «Царьград» привел его владелец Константин Малофеев на 9-м съезде Союза добровольцев Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России растет процент граждан, поддерживающих СВО до победного конца, и падает доля тех,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По его данным, если год назад СВО поддерживали 55% респондентов, а 30% выступали за мирные переговоры, то сейчас 62% выступают за военные действия до безоговорочной победы России, а за переговоры всего 25%.

«Сейчас самое важное, чтобы победу не украли. Я вам хочу сказать, исходя из того, что я знаю: ее не украдут. В этот раз будет по-другому. В этот раз никого не обманут. Минска-3 не будет», – сказал Малофеев.

Он призвал участников не расстраиваться, если они будут слышать о переговорах в передачах на федеральных телеканалах. Это просто такая тактика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть