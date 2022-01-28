Марков назвал три сценария военной операции на Украине

28.01.2022  14:28 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Киев, Россия, Украина
Новости Украины

У России есть несколько возможных ответов на попытку провокации на Донбассе и обострение отношений с Западом. Например, размещение российских ракет вблизи американских границ или операция по освобождению Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть несколько возможных ответов на попытку провокации на Донбассе и обострение отношений...

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«Первое – значительное усиление ракетно-ядерных угроз со стороны России в отношении США. Как вариант – это размещение на постоянной основе российских ракет стратегического назначения с ядерным оснащением у тихоокеанского и атлантического берегов США, чтобы полётное время российских ракет до крупнейших американских городов должно быть несколько минут.

Второй возможный ответ – это ввод войск на территорию Украины. Причем, ввод войск на территорию Украины возможен тоже в нескольких вариантах.

В первом варианте это будет совсем маленькая операция с признанием ДНР и ЛНР, и ввод войск уже туда, где существуют полностью пророссийские администрации и военные структуры.

Второй вариант – это средних размеров войсковая операция с разгромом группировки ВСУ и с расширением пространства ДНР и ЛНР до Донецкой и Луганской областей, и, по всей видимости, деблокадой Крыма, в том числе деблокадой Северо-Крымского канала.

И третье – это большая операция с освобождением всех регионов юго-востока Украины и, возможно, Киева от репрессивного режима, осуществляющего в интересах США оккупацию Украины», – заявил Марков.

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