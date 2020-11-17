Мародерство ВСУ в Донбассе вышло на новый уровень

17.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военнослужащие в зоне «ООС» с целью укрепления своих позиций разбирают дома местных жителей на стройматериалы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для оборудования позиций и утепления блиндажей боевики мотопехотного батальона 53 бригады разобрали на строительные материалы пять домов жителей населённого пункта Новотроицкое, покинувших зону «ООС».

По сообщению вернувшегося в поселок местного жителя, он обратился к сотрудникам Объединенного центра военно-гражданского сотрудничества штаба «ООС» с заявкой на стройматериалы для восстановления своего жилья. Однако в помощи ему было отказано, в связи с тем, что домостроению нанесен ущерб, не связанный с боевыми действиями», – сказал Никитин.