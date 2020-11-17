17.11.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Мародерство ВСУ в Донбассе вышло на новый уровень


Украинские военнослужащие в зоне «ООС» с целью укрепления своих позиций разбирают дома местных жителей на стройматериалы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для оборудования позиций и утепления блиндажей боевики мотопехотного батальона 53 бригады разобрали на строительные материалы пять домов жителей населённого пункта Новотроицкое, покинувших зону «ООС».

По сообщению вернувшегося в поселок местного жителя, он обратился к сотрудникам Объединенного центра военно-гражданского сотрудничества штаба «ООС» с заявкой на стройматериалы для восстановления своего жилья. Однако в помощи ему было отказано, в связи с тем, что домостроению нанесен ущерб, не связанный с боевыми действиями», – сказал Никитин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть