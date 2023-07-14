Мать Протасевича вернулась в Белоруссию

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Мать осужденного в Белоруссии на 8 лет и помилованного Александром Лукашенко Романа Протасевича Наталья вернулась из Польши, куда бежала вслед за сыном после Беломайдана.

Об этом сообщает телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте я написала в комиссию по возвращению в Беларусь. 29 апреля я получила ответ, что в отношении меня нет ни уголовных, ни административных нарушений. В мае я незамедлительно вернулась в Беларусь. Опасений при возвращении не было. В принципе, я не принимала участие в мероприятиях оппозиционного характера», – сказала Протасевич.

Она рассказала, что в Польше у нее были только подработки, на средства от которых удавалось снимать лишь комнату. В Минске она устроилась на более квалифицированную работу. Она уверяет, что вернуться хотели бы многие сбежавшие после Беломайдана белорусы.

«Конечно, разговоры были по поводу возвращения домой. Люди немного опасаются. Но, конечно, все хотят домой. Вернуться домой, к родным, на свою землю – это желание есть», – сказала Протасевич.

Белорусский полковник Андрей Богодель приветствовал возвращение Протасевич.

«Мне кого жалко в этой ситуации по-настоящему, это родителей Романа Протасевича. Эти люди были вмешаны туда силами, которые были заинтересованы в раскачивании ситуации. Они ни в чем не виноваты», – сказал Богодель в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Тележурналист Григорий Азаренок не верит в искренность матери помилованного экстремиста. Он напоминает об интервью оппозиционным СМИ с осуждением белорусских властей, которые давала Наталья Протасевич, когда ее сын был задержан в Минске в 2021 году в результате неожиданной посадки из-за угрозы минирования ирландского самолета.

«Но зачем с первых шагов на Родине сразу врать. Вы принимали участие в мероприятиях оппозиционного характера. Вы голосили дичь на всех митингах в Варшаве после инцидента с самолётом. Вы с интервьюхами обошли все оппозиционные помойки. Комиссия приняла решение. К Вам претензий нет. Но зачем сразу, сходу, в первом общении – нагло врать?», – написал Азаренок в своем тг-канале.

Роман Протасевич после ареста активно сотрудничал с властями, он публично осудил бывших коллег по оппозиции и дал показания в суде против самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.