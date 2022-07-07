Матвиенко уверена, что мировая гегемония США рушится на глазах

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Отношения России и США имеют важное значение для мировой стабильности, но американцы разрушили их и ведут себя как бандиты.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Света Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это какой-то уже государственный бандитизм, когда нарушаются все международные правила, когда вводятся абсолютно незаконные санкции, замораживаются активы суверенного государства, когда по этническому принципу замораживаются и разворовываются счета, ликвидируется и забирается имущество граждан России без суда, следствия и конкретных претензий. Государственный бандитизм в том, что они считают возможным вмешиваться в дела любых суверенных государств: Югославии, Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии. Создание очагов напряженности. Это агония в попытках сохранить свою гегемонию в мире. Это попытка остановить объективный ход истории. Поэтому никакие разумные переговорные предложения не могут ими восприниматься: у них другие цели и задачи – сохранить свою власть в мире. Она рушится на глазах», — сказала Матвиенко», – сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что США не удалось изолировать Россию на международной арене.

«Они сегодня привели к серьезному мировому экономическому кризису, когда в результате абсолютно неразумных мер сегодня угрожают продовольственным кризисом. Но мы понимаем, в какой реальности мы живем и как в ней надо действовать, обеспечивать безопасность своей страны и ее устойчивое развитие. Никакие попытки ослабить Россию и снизить ее международный авторитет не проходят. Отсюда эта агония и принятие все более идиотских решений», – сказала Матвиенко.