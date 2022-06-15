Медушевская: «Все русскоговорящие одесситы окажутся в резервации»

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Новости Украины

Если в Одессу зайдёт Россия, все три порта попадут под санкции, и город, без которого существование Украины немыслимо, попросту умрёт.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «UKRLIFE.TV» заявила один из бывших лидеров одесского Евромайдана Ирина Медушевская, имеющая репутацию городской сумасшедшей корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она назвала «пинком под зад Русскому миру» организованное 2 мая 2014 года массовое сожжение людей в одесском Доме профсоюзов.

«Одесса – таки да, уникальный город. А эти, которые Русский мир – да, есть такие дефективные архитекторы Новороссии, мы их всех знаем, но все побежали в 2014 год. Когда мы им пинка под зад дали, все сбежали в Рашку, в Крым», – рассуждает Медушевская.

Майданщица отмечает, что «русскоязычное население» города не заинтересовано «в создании ОНР», так как видит в этом угрозу. Также она подчеркнула, что «защита Одессы от РФ – задача первостепенной важности для Киева».

«А эти, как их называю, «латентные сепары». Это совсем не значит, что они хотят, чтобы в Одессе была ОНР, Русский мир. Это – уникальные люди. Совок головного мозга. Они прекрасное понимают, что как только в Одессе, не дай боже, станет ОНР, три порта пойдут под санкции, и город умрет. Почему же этого не понимает Украина, Киев, что без Одессы не будет Украины? С нас нужно пылинку сдувать!», – негодует она.

Медушевская призывает соотечественником изучать украинский язык.

«Когда разговаривала с латентными сепарами: «И мы – за Украину, и мы такие же, и независимые». А упирается только в одно: «Почему нам не разрешают говорить по-русски?». Вы не поверите, все упирается в язык!.. «Наши мамы, папы, бабушки, дедушки – и мы хотим говорить по-русски». Говорю им: «Вам что, кто-то запрещает? Но послушайте меня, изучайте украинский, потому что останетесь в резервации этих русскоязычных. Это – будет резервация, не с кем будет общаться и останетесь за бортом жизни». Они не понимают, а так – будет», – угрожает майданщица.