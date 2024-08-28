Медведев поймал за язык Макрона и предложил арестовать Цукерберга

Максим Столяров.  
28.08.2024 08:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, Франция


Несмотря на лживые заявления президента Франции Эммануэля Макрона, арест Павла Дурова является политическим и нацелен на получение доступа к перепискам российских граждан.

Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на лживые заявления президента Франции Эммануэля Макрона, арест Павла Дурова является политическим и...

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«Я сейчас не будут рассуждать на тему того, что послужило триггером в деле Дурова, который сейчас оказался за решёткой во Франции. Но совершенно очевидно, что это политическая история. Как бы ни говорил этот их Макрон, что это сугубо юридическая тема – пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У них то же самое происходит», – сказал Медведев.

«Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности. Но несёт ли за это ответственность сам создатель платформы? Он должен регулировать, и, кстати, подобные претензии и у нас были по отношению к «Телеграмму». Но это не значит, что всё это делается с его одобрение. А это пытаются вменять ему в вину.

И это вызывает очень большие вопросы. Поскольку тем же «Телеграмм» пользуется огромное количество наших людей, в том числе находящихся на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул политик.

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