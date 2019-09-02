02.09.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Образование, Политика, Россия
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Меджлисовец о крымских детях: «Когда уже их мозг лопнет нахрен»

Замглавы запрещенного в РФ экстремистского Меджлиса Нариман Джелялов назвал «дерьмом» урок о подвигах советских солдатов воевавших в годы Великой Отечественной войны, который организовали в крымских школах.

Об этом меджлисовец написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он возмутился тем, что крымским школьникам проводили урок патриотического воспитания.

«1 сентября. День Знаний. Нарядные дети. Крым. 5 класс. Первый урок. Классный час. Б…дь. Тема: 9 мая – День Победы. Ни космос, ни технологии, ни научные достижения… Война. Ребёнок только и запомнил что на войне воевали и подростки, что многие из тех, кто не знал, погибли. Когда уже их мозг перенасытиться этим дерьмом и лопнет нахрен. PS. Извините за лексику», – написал живущий в Крыму меджлисовец.

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