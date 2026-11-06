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Продолжение боевых действий всё равно приведёт к потере территорий Украины. Чтобы сохранить жизни людей, было бы лучше согласиться на вывод ВСУ из Донбасса и заключить мирный договор. Это можно было бы решить на референдуме, но правящий режим отказывается проводить голосование – как и о курсе на вступление в ЕС.

Об этом заявила бывшая пресс-секретарь диктатора Владимира Зеленского Юлия Мендель, выступая в Бундестаге на заседании рабочей группы по иностранным делам фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько лет назад русские провели референдум в Крыму. Там приводились разные цифры. Мы все знаем, что эти референдумы — фикция, но это просто законное право, это как юридическая лазейка, в которую можно пролезть. Мы знаем, кто президент России, и как он будет использовать или уже использовал этот фиктивный референдум, чтобы отстоять свое мнение и свои интересы. Это тоже представляет опасность для Украины. Зеленский отказался от проведения референдума о вступлении в ЕС. Мы очень часто говорим о Донбассе, и возникает вопрос, что украинское государство от нас скрывает», — заявила Мендель.

По её мнению, украинцам необходимо честно признать, что продолжение войны не гарантирует возвращения утраченных земель, зато неизбежно ведёт к новым человеческим потерям.

«Вы, на самом деле, постоянно теряете территории… Мы здесь ничего не приобретаем, а только теряем… Возможно, было бы даже проще вернуть это России. Я говорю от лица украинцев, которые комментируют эту ситуацию и которые устали от того, что на войне гибнет так много людей. На самом деле, многие считают, что стремление к миру, независимо от условий, — это единственный способ выжить. И, я думаю, что страна, безусловно, может существовать без этих территорий на Востоке, но не без своего населения», — подчеркнула Мендель.

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