Меркель пошла наперекор Макрону

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Евросоюза возобновить переговоры о членстве с Албанией и Македонией.

Об этом сообщает британский таблоид Dayly Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой, кто смотрит на карту, кто понимает геополитический контекст, знает, что если страны Западных Балкан однажды станут членами Европейского Союза, это будет хорошо для всех», – сказала Меркель после встречи с премьер-министром Албании Эдди Рамой.

Она заявила, что хочет заключить сделку, которая позволит начать переговоры о присоединении, на следующем саммите Европейского совета 29 марта. Даже если решение будет положительным, переговоры о вступлении займут долгое время.

Это заявление, вероятно, вызовет трения между Берлином и Парижем.

В октябре прошлого года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона процесс вступления Албании и Македонии был остановлен. 9 стран ЕС выступили тогда против предложений французского президента.

Ориентирующиеся на США страны подвергли решение Макрона резкой критике, заявив, что Франция, таким образом, толкает Западные Балканы в объятия России.

«Македония, которая стремится стать членом ЕС, приняла условия ЕС и очень трудно пошла на то, чтобы изменить название на Северную Македонию, чтобы получить право присоединиться к ЕС…

Франция в лице Макрона нарушила обещания Брюсселя перед Северной Македонией. Он сказал на саммите ЕС, что не готов Европейский Союз к расширению, и не может принять Албанию и Северную Македонию в ЕС.

Имеем сейчас серьезный политический кризис в Северной Македонии. Поднимают голову пророссийские силы и очевидно, что это не просто большая историческая ошибка ЕС, но и предательство Балкан», – возмущалась украинский депутат Ирина Геращенко.