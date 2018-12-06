Месть за Керченский пролив: Военный корабль США пошел на провокацию

06.12.2018, Владивосток, Максим Карпенко

Американский ракетный эсминец USS McCampbell подошел вплотную к российским территориальным водам в районе залива Петра Великого в Японском море.

Об этом пишет дальневосточное издание «PrimaMedia», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

USS McCampbell (DDG-85) – эсминец управляемого ракетного оружия типа «Арли Бёрк». С июля 2007 года корабль входит в состав Седьмого флота ВМС США, который базируется на японский порт Йокосука.

В ВМС США этот проход американского судна назвали «вызовом» для России и ее «чрезмерным морским претензиям».

«Эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости с заливом Петра Великого для того, чтобы оспорить чрезмерные… требования России и отстоять права США и других стран на законное использование морских пространств», – цитирует издание спикера Тихоокеанского флота США Рэйчела Макмарра.

Она подчеркнула, что США не признают российские претензии на участки Японского моря, которые находятся за 12-мильной зоной, и добавила, что такой проход корабля ВМС США произошел впервые с 1987 года: «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом».

В России же заявили, что «прогулка» американского корабля полностью контролировалась и не несла никакой угрозы.

«В юридическом плане они не нарушали экономическую зону РФ, наши законы – они могут находиться в этих водах. С точки зрения военного аспекта – ничего нового здесь нет. В советские времена в заливе Петра Великого постоянного находились американские субмарины, следили, дежурили, проводили учения по слежению. Но демонстрации силы здесь нет, поэтому и наши военные особо это не комментируют. Здесь нет военной угрозы в отношении РФ», – цитирует дальневосточное издание Porto Franko слова капитана первого ранга запаса, профессора кафедры международных отношений и права ВГУЭС Александра Тушкова.

Появление американского военного корабля вблизи россиийских границ связано с недавней провокацией украинских военных в районе Керченского пролива, заявил радиостанции «Вести FM. Владивосток» завкафедрой международного публичного и частного права Юридической школы ДВФУ Вячеслав Гаврилов: «Другого объяснения нет. Вдруг через несколько дней после ситуации в Керченском проливе произошла такая демонстрация силы вблизи Приморского края. Логика американцев естественна только для них: всё, что они делают – это демократично и законно, не подлежит никакому оспариванию. Они толкуют международное право таким образом, чтобы были обеспечены их интересы».