МИД Украины предлагает отдать Черное море под контроль НАТО

Игорь Шкапа.  
14.04.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия, Украина


Присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море должно стать постоянным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море должно стать постоянным. Об этом, передает корреспондент...

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Она пожаловалась, что у Запада нет стратегии относительно Крыма возвращения Крыма Украине.

«Мы все понимаем, что сегодня нет четкого видения и стратегии ни со стороны стран ЕС, ни стран НАТО, ни таких игроков, как Великобритания, Япония и США», – сказал Джапарова в интервью Укринформу.

Она считает, что созданная на Украине «Крымская платформа» должна «подталкивать и быстрее сформировать такую стратегию и имплементировать ее уже в конкретные шаги».

«Какие это шаги? На самом деле, их очень много, вчера эксперты наработали целый документ, который мы сейчас возьмем в работу, и в рамках этой площадки будут продолжаться консультации. К примеру, предложение сделать совместное патрулирование, обеспечить постоянное присутствие стран НАТО в Черном море для того, чтобы балансировать доминанту Российской Федерации», – отметила замминситра.

По ее словам, эти задачи «достаточно амбициозные».

«Во время войны они могут быть ограничены с точки зрения того, что мы можем реализовать. Но однозначно – Украина должна быть морским государством. Украина должна брать на себя такую роль в будущем, прежде всего после победы и особенно имея самое главное – военную экспертизу.

Мы должны выходить не только на то, чтобы продвигаться на международной арене дипломатично, но и на то, чтобы увеличить наши мощности на море как морское государство – соответственно, строить флот», – резюмировала Джапарова.

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