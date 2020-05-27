МИД Украины решил посягнуть на российскую территорию

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

МИД Украины пытается придумать формат работы международной группы по Крыму, который позволил бы «вернуть» полуостров.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, этот формат будет существовать без Российской Федерации, потому что она, очевидно, откажется принимать в нем участие.

«Очевидно, что журналистов и украинское общество интересует другой формат, что-то подобное на «Нормандский формат», когда будет создана такая целенаправленная платформа для комплексного решения вопросов, связанных с деоккупацией. Этого нет. За шесть лет такой формат не был создан за последние три месяца пытался понять, почему этого не было создано. Там разные причины, но мы в МИД сейчас работаем над тем, чтобы такой формат придумать. И внести его на рассмотрение президента.

Другой вопрос, что можно формат придумать, но нужно еще привлечь в него нужных участников. Мы должны понимать, что любой переговорный формат по Крыму, такой специализированный, такая платформа, не будет включать Россию, потому что она просто откажется работать в ней, и это должно быть учтено», – заявил Кулеба.