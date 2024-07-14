Миграционную проблему нужно решать, иначе ей воспользуется вражеское ципсо

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Не сходящая с повестки дня тема миграционной политики является одной из главных болевых точек российского общества и благодатной почвой для деструктивной деятельности вражеской пропаганды. Обсуждение проблем и провалов, накопившихся за десятилетия в миграционной политике в России, частенько выступают точкой приложения сил западных информационных кампаний, направленных на дестабилизацию обстановки в регионах РФ и раскачки межнациональных конфликтов.

О серьёзности ситуации говорит то, что выработка мер для решения миграционного вопроса взята на контроль президентом России. Что же планируется сделать?

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Необходимо признать, что проблемы сами собой не рассасываются, и вялотекущее обсуждение, перемежаемое информационными вбросами, не приближает окончательное решение острейшей ситуации. Свою лепту в обострение вносит безответственная политика работодателей, привыкших выжимать сверхприбыли, привлекая дешевую рабочую силу из республик Средней Азии, а также определенные чиновники, представляющие интересы подобного бизнеса, и немалая коррупционная составляющая, при которой налажены связи с местными диаспорами, отчего малограмотному кишлачнику намного легче получить гражданство РФ, чем русским беженцам из «освободившихся от колониального гнета России древних и мудрых» территорий.

Увы, но пока что в России приезжие не просто норовят закрепиться на рынках и заниматься частным извозом, а зачастую сбиваются в криминальные группы и сообщества.

Нужно вводить максимально жесткий контроль на границах, менять систему выдачи разрешений на работу и пребывания, механизмы интеграции мигрантов в российское общество. То есть, система проверки качества окультуривания, чтобы города и веси России не наполняли толпы агрессивных кишлачников, снабженных справками о получении классического русского образования при помощи «уважаемых людей».

Экспертами часто поднимается вопрос изучения опыта других государств, где мигрантам, для получения гражданства, необходимо прожить 6-9 лет в стране пребывания, не засветиться в криминальной деятельности, знать язык и культурные особенности не хуже коренного населения. Это не говоря уже о том, чтобы обладать полезными навыками, востребованными в стране, где мигранты решили пустить корни.

Важный момент: контроль за налоговыми поступлениями от мигрантов. Надо отслеживать реальные заработки и соответствие их уплаченным налогам. Тогда и прекратятся отчисления нелегальных средств на «подогрев» «уважаемых людей», контролирующих деятельность диаспор.

Полиции нужно поставить задачу (и обеспечить ресурсами) усиления контроля за криминальной обстановкой в местах компактного проживания мигрантов.

Комплекс таких мер поможет снизить социальное напряжение. В эпоху информационных войн и массовых набросов фальшивок на вентилятор, важно действовать на упреждение, чтобы западные ципсо не имели возможности использовать миграционный вопрос как инструмент дестабилизации.