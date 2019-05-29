Мигранты из Азии вместо Франции случайно прибыли на Украину и очень удивились

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.

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Инцидент произошел сегодня в пункт пропуска “Дьяково” на границе с Румынией. Двое иностранцев прятались в прицепе грузовика, за рулем которой был гражданин Сербии.

“Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш. При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию”, – сообщили в ведомстве.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, иностранцы будут переданы румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.