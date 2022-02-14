Михеев: «Большинство россиян хотят разнести бандеровскую сволочь»

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Новости Украины

Большинство простых россиян занимают куда более жёсткую позицию относительно разгула нацизма на Украине, нежели руководство РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нередко слышу, что мы на ток-шоу и передачах формируем агрессивное общественное мнение. Я должен уточнить, что, на самом деле, реальное общественное мнение в РФ в среде обывателей гораздо агрессивнее всего того, что мы тут говорим. На самом деле, Путин гораздо мягче общественного мнения, которое есть», – сказал Михеев.

Он политолог отметил, что российские граждане хотят покончить с националистами самым решительным образом.

«Но если говорить о широком общественном мнении, о среднем российском мужике, я могу сказать, что у него давно «руки чешутся». Это бессилие и раздвоение от наблюдения нацизма на Украине и происходящего на Донбассе, мягко говоря, расстраивает миллионы наших людей. Если спросить у обычного человека, чего он хочет, он ответит: «Нужно разнести бандеровскую сволочь в клочья», – заключил Михеев.