«Миллиарды гривен!» – Рада обложила налогами Facebook и Google

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект об обложении налогами таких IT-гигантов, как Google и Facebook.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О документе рассказал депутат от «Слуг народа» Александр Ковалёв.

«Этот законопроект очень революционный, он добавит в государственный бюджет дополнительные миллиарды гривен… Я считаю, что транснациональные корпорации, которые зарабатывают на Украине миллиарды гривен, должны платить налоги именно на Украине», – сказал он.

Законопроект предусматривает, что международные компании, которые зарабатывают в Украине, будут платить налоги, в том числе НДС, а также устанавливает особенности регистрации таких компаний как налогоплательщиков, а также определяет сроки уплаты, налоговой отчетности, обжалования решения контролирующих органов.

После рассмотрения нескольких поправок, в ходе голосования законопроект поддержали 283 депутата из 372 присутствующих, документ был принят во втором чтении и в целом.

Однако, в местных СМИ пишут, что с высокой долей вероятности, следствием налогообложения станет повышение цен на услуги сервисов. Например, стоимость Google Disk, стоимость таргетинговой рекламы в Facebook или в Google, и т.д. Так, законопроект прокомментировал в своём Telegram-канале эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Теперь все украинцы заплатят на 20% больше за услуги в инете, чтобы «Слуги народа» смогли больше пилить на «воровстве». Можете не сомневаться, что все расходы переложат на наши с вами плечи», – возмутился он.