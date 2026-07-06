Миллион человек потеряли $3,8 млрд на мемкоине Трампа

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Дональд Трамп, провозгласивший себя «защитником простых американцев», заработал на криптовалюте, которую две трети его же фанатов купили себе в убыток.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Американский президент заработал на мемкоине $TRUMP $636 млн. Почти миллион его сторонников потеряли на этой же монете $3,81 млрд, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Nansen. По состоянию на конец июня 2026 года 988 905 покупателей токена оказались в убытке – примерно двое из каждых трёх инвесторов. Монета торговалась по $1,76 – на 97% ниже пиковой цены в $75,35.

Трамп запустил мемкоин Трамп за три дня до инаугурации в январе 2025 года. Он активно продвигал его в соцсети TruthSocial, призывая сторонников вкладываться.

«Присоединяйтесь к моему особенному сообществу Трамп. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ Трамп СЕЙЧАС», – писал президент. Это оказалось плохим советом.

Схема была выстроена так, что Трамп зарабатывал при любом раскладе – он получал комиссионные с каждой транзакции, независимо от того, росла или падала цена. Его финансовый отчёт за 2025 год показал общий доход от криптовалютных предприятий не менее $1,4 млрд.

Инвестор Николас Пинто, голосовавший за Трампа в 2024 году, вложил около $500 тыс. и потерял примерно половину.

«Он использует президентскую власть, чтобы запускать криптовалюты, когда в глазах общественности выглядит заслуживающим доверия. Это почти легальное мошенничество», – заявил Пинто.

Белый дом отвергает обвинения. Но противники уже начали расследование: сенаторы во главе с Адамом Шиффом проверяют конференцию в Мар-а-Лаго, куда пригласили топ-держателей монеты с обещанием VIP-доступа к президенту. Конгрессвумен Максин Уотерс назвала мемкоин «сосудом для коррупции», отметив, что иностранцы могут анонимно переводить деньги Трампу через нерегулируемые платформы.