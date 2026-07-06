Миллион человек потеряли $3,8 млрд на мемкоине Трампа
Дональд Трамп, провозгласивший себя «защитником простых американцев», заработал на криптовалюте, которую две трети его же фанатов купили себе в убыток.
Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.
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Американский президент заработал на мемкоине $TRUMP $636 млн. Почти миллион его сторонников потеряли на этой же монете $3,81 млрд, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Nansen. По состоянию на конец июня 2026 года 988 905 покупателей токена оказались в убытке – примерно двое из каждых трёх инвесторов. Монета торговалась по $1,76 – на 97% ниже пиковой цены в $75,35.
Трамп запустил мемкоин Трамп за три дня до инаугурации в январе 2025 года. Он активно продвигал его в соцсети TruthSocial, призывая сторонников вкладываться.
«Присоединяйтесь к моему особенному сообществу Трамп. ПОЛУЧИТЕ СВОЙ Трамп СЕЙЧАС», – писал президент. Это оказалось плохим советом.
Схема была выстроена так, что Трамп зарабатывал при любом раскладе – он получал комиссионные с каждой транзакции, независимо от того, росла или падала цена. Его финансовый отчёт за 2025 год показал общий доход от криптовалютных предприятий не менее $1,4 млрд.
Инвестор Николас Пинто, голосовавший за Трампа в 2024 году, вложил около $500 тыс. и потерял примерно половину.
«Он использует президентскую власть, чтобы запускать криптовалюты, когда в глазах общественности выглядит заслуживающим доверия. Это почти легальное мошенничество», – заявил Пинто.
Белый дом отвергает обвинения. Но противники уже начали расследование: сенаторы во главе с Адамом Шиффом проверяют конференцию в Мар-а-Лаго, куда пригласили топ-держателей монеты с обещанием VIP-доступа к президенту. Конгрессвумен Максин Уотерс назвала мемкоин «сосудом для коррупции», отметив, что иностранцы могут анонимно переводить деньги Трампу через нерегулируемые платформы.
Трамп, некогда называвший криптовалюты «убежищем для торговцев наркотиками», стал их главным бенефициаром. Пока его сторонники теряют миллиарды, президент зарабатывает. Итог: минус 3,8 ярда с доверчивых американцев и все дела. Русские в таких случаях говорят: «Лох не мамонт – не вымрет».
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