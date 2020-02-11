Министр хочет запретить советнику Зеленского ездить к «врагу»

11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские артисты не должны ездить на гастроли в Россию, поскольку это приводит к нормализации отношений между двумя странами.

Об этом в интервью «РБК Украина» рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Он сообщил, что его министерство не будет инициировать отмену языковых квот и пересмотр закона о тотальной украинизации.

Также министр коснулся сферы российско-украинских отношений, в частности возможности регуляции гастролей украинских артистов в РФ.

«Культурная сфера является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться», – сказал Бородянский.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказала, что считает неправильным, когда советник президента доктор Евгений Комаровский дает творческие вечера в России, хотя не смог сказать, «через какой инструмент сделать это нормирование невозможным».

«Мы разрабатываем элементы и мы предложим обществу эти элементы», – отметил чиновник.

Он не поддержал идею ввести дополнительный налог на тех, кто гастролирует в России.

«Мне не очень нравится эта история с дополнительными налогами, честно говоря. Потому что это значит, что можно откупиться», – подчеркнул министр.

Он также пообещал, что министерство обязательно будет инициировать продление запрета на доступ к российским соцсетям, который истекает нынешней весной.